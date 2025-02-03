AMD разрабатывает новый дополнительный кристалл MID (MultiMedia IO Die).

В обновлениях ядра Linux замечена информация, которая потенциально может указывать на конфигурацию будущего ускорителя вычислений AMD Instinct MI400, сообщает Wccftech со ссылкой на блог www.coelacanth-dream.com и список рассылок lists.freedesktop.org. Описанная конфигурация состоит из двух интерпозеров AID (Active Interposer Dies), на каждом из которых будет размещаться до четырёх вычислительных кристаллов XCD (Accelerated Compute Dies). В MI300 объединялись четыре AID, на каждом из которых размещалось до двух XCD, объясняли специалисты semianalysis.com.

Источник изображения: AMD, Wccftech

Также обновления намекают, что AMD разрабатывает новый дополнительный кристалл MID (MultiMedia IO Die), в который перенесут всё, что связано с мультимедиа и интерфейсами ввода-вывода. Предполагается, что на каждый AID будет приходиться один MID. Компания работает над повышением эффективности коммуникации между вычислительными кристаллами и интерфейсами ввода-вывода, предполагают специалисты.

Источник изображения: lists.freedesktop.org, Wccftech

Все эти немногочисленные подробности называют значительными изменениями, по сравнению с ускорителями MI300. Они направлены на повышение производительности в крупномасштабных задачах обучения и вывода искусственного интеллекта.

Официальной информации о производительности MI400 до сих пор нет, появление этих ускорителей ожидают в 2026 году, а на этот год запланированы MI350 на базе архитектуры CDNA 4 — внимание компании сейчас сосредоточено на них. Ожидается более высокая энергоэффективность и многократное повышение производительности, по сравнению с MI300.