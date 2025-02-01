12-слойная печатная плата, подсистема питания 14+6+6 и 70-амперные DrMOS.

GALAX представила премиальную модель GeForce RTX 5080 в исполнении HOF OC LAB Plus-X для энтузиастов и оверклокеров, сообщает VideoCardz. Видеокарта традиционно для данной линейки выполнена в белом цвете, включая кастомную 12-слойную печатную плату. Подсистема питания реализована по схеме 14+6+6, используются 70-амперные сборки DrMOS. Для дополнительного питания на видеокарте присутствует один 16-контактный разъём 12V-2x6.

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

Видеокарта поставляется с двойным BIOS. В одной из прошивок частота графического процессора повышена до 2730 МГц, лимит энергопотребления TGP не уточняется.

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

Система охлаждения увеличивает толщину видеокарты до трёх слотов расширения, используются три вентилятора: два диаметром 102 мм и один диаметром 92 мм. В числе преимуществ окольцованная крыльчатка, что должно способствовать созданию направленного потока воздуха, увеличивать статическое давление и снижать шум.

Источник изображения: GALAX, VideoCardz

Рассматриваемый вариант с припиской Plus-X в наименовании комплектуется культовой «короной» HOF OC LAB с настраиваемой ARGB подсветкой. Подсветка также встроена в кожух системы охлаждения, центральный вентилятор и рамку вокруг него. Вероятно, появятся аналогичные варианты с менее богатой комплектацией, в которую этот дополнительный элемент дизайна входить не будет.

В числе других особенностей упоминается светодиодный индикатор правильности подключения кабеля дополнительного питания.

Информации о разработке флагманской RTX 5090 в данном исполнении пока нет.