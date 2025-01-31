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Moleculo
Killing Floor 3 выходит 25 марта — открыты предварительные заказы
Третья часть популярного кооперативного шутера станет доступна на ПК, игровых консолях Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X|S

Tripwire Interactive объявила дату выхода Killing Floor 3. Третья часть этого популярного кооперативного шутера от первого лица станет доступна на ПК, игровых консолях Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X|S с 25 марта. Предварительные заказы уже открыты на всех платформах, сообщает Wccftech, на ПК игра доступна в Steam и Epic Games Store. А на YouTube канале Tripwire Interactive появилось несколько новых видео.

Источник изображения: Tripwire Interactive

Системные требования, указанные на страницы игры в Steam на момент написания, могут быть предварительными. Минимально это процессор уровня не ниже AMD Ryzen 5 2600 или Intel Core i7-4790, 16 ГБ оперативной памяти, видеокарта с поддержкой DirectX 12, что-то не хуже NVIDIA GeForce RTX 1060 или AMD Radeon RX 480. Рекомендованные требования заметно выше, в данном случае потребуется процессор уровня AMD Ryzen 7 7700X или Intel Core i9-9700K, видеокарта AMD Radeon RX 6750 XT или NVIDIA GeForce RTX 3060.

Действие Killing Floor 3 происходит примерно через 70 лет после событий предыдущей части. Игроки в роли участников команды под названием «Сумрак» будут противостоять корпорации Horzine, которой удалось создать армию биоинженерных чудищ. До шести игроков могут объединиться в кооперативной игре. Обещают умный ИИ, динамическое окружение, настраиваемое оружие и т.д.

Те, кто хочет быстрее опробовать новую часть серии, могут попытаться попасть на закрытое бета-тестирование, которое будет проходить с 20 по 24 февраля.

#игры #killing floor 3
Источник: wccftech.com
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