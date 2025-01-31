Планируется ли что-то из этого для платформы LGA 1851, не уточнили.

Intel запланировала на 2025 и 2026 годы две новые серии потребительских процессоров, сообщает VideoCardz со ссылкой на комментарии руководства компании к финансовому отчёту за четвёртый квартал 2024.

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Во второй половине 2025 года должны появиться процессоры под кодовым названием Panther Lake. Они будут производиться с применением передовой технологии Intel 18A. В 2026 году компания планирует представить семейство процессоров Nova Lake. И тем и другим в Intel приписывают высокую производительность независимо от класса ПК, более высокую рентабельность, что поможет компании укрепить свои позиции и предложить клиентам более выгодные продукты.

К сожалению, в компании не уточнили, появятся ли процессоры Panther Lake на полноценных настольных ПК с сокетом LGA и планируется ли выпустить для платформы LGA 1851 ещё какие-либо процессоры помимо Arrow Lake.

В числе прочего стало известно, что Intel не выпустит на рынок ускорители вычислений Falcon Shores, компания будет использовать их в качестве тестовых чипов и сосредоточится на разработке преемника Jaguar Shores.