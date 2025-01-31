Уже весной со всем выпущенным контентом.

Microsoft объявила, что гоночная игра Forza Horizon 5 станет доступна на игровых консолях Sony PlayStation 5 (PS5) со всем выпущенным контентом уже этой весной. Подтверждена кросс-платформенная поддержка (Cross-Play) и новое дополнение Horizon Realms с подборкой контента Evolving Worlds и другими сюрпризами. Релиз Forza Horizon 5 состоялся в 2021 году для ПК и игровых консолей Xbox. Новая часть серии перебралась в Мексику.

Источник изображения: Microsoft

За последние 12 месяцев Microsoft смягчила свою позицию в отношении эксклюзивов для Xbox: различные старые игры, такие как Hi-Fi Rush и Grounded, стали доступны на таких консолях, как PS5, Nintendo Switch и других. Даже новые игры, такие как Indiana Jones and the Great Circle, не стали эксклюзивными, хотя не все из них доступны на PS5, — пишет GamesRadar.

В недавнем интервью глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) заявил, что «для меня нет причин огораживать какую-либо игру кольцом», когда его спросили о будущих планах по релизу Starfield на других платформах. «Наша стратегия сделать наши игры доступными», — сказал Спенсер. «Game Pass — важный компонент для игр на нашей платформе, но не выпускать игры на других платформах — это не наш путь. Это нам не подходит».