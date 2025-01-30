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Moleculo
Стали известны зарубежные цены видеокарт GeForce RTX 5090 и 5080 от ASUS
Премиальные модели до 55% дороже, по сравнению с рекомендованной ценой.

ASUS первой озвучила цены на свои модели видеокарт GeForce RTX 5090 и 5080, сообщает VideoCardz. Хотя цены актуальны для рынка США, они позволяют понять, насколько определённые модели компании будут стоить дороже относительно рекомендованных цен NVIDIA.

ROG Astral GeForce RTX 5090. Источник изображения: ASUS

Получается, что цены на премиальные модели будут выше на величину до 55%. В частности, для версии RTX 5090 в исполнении ROG Astral LC OC Edition называется цена 3099,99 долларов США, а версия ROG Astral OC Edition исключительно с воздушным охлаждением оценивается в 2799,99 долларов США. Ресурс перечисляет несколько вариантов RTX 5090 в исполнении TUF Gaming с разной ценой, 2299,99 и 2499,99 долларов США, не уточняя, чем они отличаются. Более дешёвый вариант на старте продаж планирую продавать по рекомендованной цене 1999,99 долларов США.

Что касается моделей GeForce RTX 5080 от ASUS, премиальная ROG Astral OC Edition оценивается в 1499,99 долларов США, а версия TUF Gaming OC Edition в 1349,99 долларов США. Дешевле будут варианты Prime: версия с заводским разгоном стоит 1199,99 долларов США, базовая версия 1149,99 долларов США. Последнюю на старте продаж планируют продавать по рекомендованной NVIDIA цене 999,99 долларов США.

За рубежом продажи GeForce RTX 5090 и 5080 начинаются сегодня. Ранее различные источники отмечали ограниченную доступность видеокарт, даже в NVIDIA не исключают дефицита. Похоже, что самая напряжённая ситуация наблюдается с доступностью RTX 5090, что в некоторых случаях побудило зарубежные магазины перенести старт продаж на февраль или организовать лотереи на право приобретения видеокарты. Интерес к RTX 5080 должен быть меньше, в частности, за счёт меньшего объёма видеопамяти, что делает видеокарту менее привлекательной для профессионального применения и энтузиастов в сфере искусственного интеллекта. У любителей игр и владельцев флагманских видеокарт прошлого поколения RTX 5080 тоже может не вызвать интереса — согласно первым тестам, прирост производительности ниже ожидаемого.

#видеокарты #asus
Источник: videocardz.com
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