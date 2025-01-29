Видеокарту назвали хорошей для 4K разрешения.

В Сети появились первые обзоры видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5080. В обзоре эталонной версии от специалистов TechPowerUp говорится, что в 4K разрешении без трассировки лучей и DLSS новинка на 14% быстрее RTX 4080 SUPER и на 15% быстрее RTX 4080, с трассировкой лучей — на 11% быстрее. В аналогичном сравнении с AMD Radeon RX 7900 XTX новинка быстрее на 15% в сценариях без трассировки лучей и на 61% в сценариях с трассировкой. Разгон видеокарты может обеспечить дополнительный прирост производительности около 12…12,5%.

Источник изображения: NVIDIA

В TechPowerUp назвали RTX 5080 хорошей видеокартой для игр в 4K разрешении, хотя в некоторых наименованиях для достижения комфортной производительности потребуется включить DLSS. В данном случае авторы снова подчёркивают, что качество DLSS 4 стало заметно лучше, а многокадровая генерация позволит добиться плавного игрового процесса на мониторах с высокой частотой обновления без значительного повышения задержки в сравнении с режимом генерации x2.

Источник изображения: TechPowerUp

Наличие только 16 ГБ видеопамяти на видеокарте такого класса можно было назвать сомнительным решением, однако в текущих реалиях большой популярности приложений искусственного интеллекта (ИИ) это сделает карту менее привлекательной для ИИ-энтузиастов, спрос будет не таким ажиотажным.

RTX 5080 стала самой энергоэффективной видеокартой в тестировании. В играх среднее энергопотребление составило 325 Вт, максимум специалистам удалось выжать 375 Вт. В пике (20 мс) энергопотребление может подскакивать до 417 Вт.

Источник изображения: TechPowerUp

Рекомендованная цена NVIDIA GeForce RTX 5080 не изменилась, по сравнению с RTX 4080 SUPER. При этом производительность выросла, есть эксклюзивная поддержка новых технологий. Хотя прирост производительности меньше, чем ожидалось, у NVIDIA нет стимула делать видеокарту дешевле или быстрее, компания доминирует в этом сегменте и продаст всё, что у неё есть, считают в TechPowerUp.

Внешний вид GeForce RTX 5080 в эталонном исполнении Founders Edition. Источник изображения: TechPowerUp

Специалисты не видят значимых причин, которые могли бы побудить владельцев высококлассных видеокарт GeForce RTX 40 к обновлению, напротив, владельцы видеокарт серии RTX 30 могут получить большое преимущество от апгрейда: RTX 5080 на 75% быстрее RTX 3080. Использование видеокарты в системе, которая поддерживает только PCIe 4.0 минимально сказывается на производительности при условии доступности всех 16 линий интерфейса, в случае PCIe 3.0 x16 производительность в среднем падает на 2…4%.

В числе недостатков повышенное энергопотребление в простое, во время воспроизведения видео, что может быть исправлено в следующих обновлениях драйверов; относительно небольшой прирост производительности от поколения к поколению; ограниченный разгон видеопамяти. У модели FE не самые тихие вентиляторы.