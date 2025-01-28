С каждым днём поставки увеличиваются.

После множества сообщений об ограниченной доступности видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5080 представитель компании NVIDIA официально подтвердил на форуме GeForce возможность дефицита из-за высокого спроса, заявив, что с каждым днём поставки увеличиваются. Не исключено, что первоначальные запасы быстро закончатся.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Как отмечают в VideoCardz, ранее NVIDIA не комментировала доступность видеокарт на старте-продаж, вероятно, текущая ситуация сложнее чем обычно. Спрос на видеокарты может быть намного выше ожиданий NVIDIA вследствие отсутствия конкуренции и высокой заинтересованности не только со стороны любителей игр, но и энтузиастов в сфере искусственного интеллекта, полагает автор ресурса.

Источник изображения: NVIDIA

Сообщение появляется менее чем за два дня до старта продаж видеокарт GeForce RTX 5090 и 5080. За рубежом новинки станут доступны 30 января. Похоже, несмотря на сложную ситуацию, о каких-либо переносах речи не идёт. Завтра должны появиться первые обзоры видеокарт RTX 5080, которые планируют продавать по рекомендованной цене.