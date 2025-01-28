Разработчики должны оптимизировать свои игры под широкий спектр оборудования.

Несмотря на критику слабого оборудования игровой консоли Xbox Series S со стороны некоторых разработчиков и задержку релизов из-за проблем с оптимизацией, никаких эксклюзивов для более производительной игровой консоли Xbox Series X не планируется, заявил генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) в недавнем интервью Дестину Легари (Destin Legarie) из IGN, сообщает GamingBolt. Специалист дал понять, что с ростом популярности портативных игровых компьютеров разработчики должны работать над поддержкой широкого спектра оборудования, включая не самое производительное, и у студий Microsoft, давно работающих с Series S, здесь есть преимущество.

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«С ростом популярности портативных ПК и появлением Switch 2 мы, как разработчики, стали ориентироваться на более широкий спектр устройств. Я считаю, что у нас есть реальное преимущество, потому что мы уже давно нацелены на Series S. Поэтому, когда мы смотрим на Steam Deck или ROG Ally или что-то ещё, у нас уже есть версии игр для Series S, которые в основном соответствуют спецификациям большого количества устройств, даже тех, что выходят прямо сейчас. И, честно говоря, масштабируемость современных движков позволяет им масштабироваться».

Специалист также добавил, что играет на Xbox Series S в Indiana Jones and the Great Circle и игра выглядит на консоли великолепно, а оптимизация под оборудование данного уровня — важный момент для команд в будущем.

Xbox Series S оснащается чипом с 8-ядерным процессором AMD Zen 2 и интегрированной графикой с 20 вычислительными блоками RDNA 2, также консоль имеет 10 ГБ памяти GDDR6, из которых 8 ГБ подключены к 128-битному интерфейсу. Основным отличием старшей версии консоли Series X является более производительная графика и более производительная подсистема памяти — это 52 вычислительных блока и 16 ГБ GDDR6, из которых 10 ГБ подключены к 320-битному интерфейсу, 6 ГБ к 192-битному.