Множество различных вариантов.

MaxSun зарегистрировала в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) множество новых моделей видеокарт NVIDIA, включая различные GeForce RTX 5060 и 5060 Ti, в последнем случае список включает варианты на 8 и 16 ГБ видеопамяти, сообщает VideoCardz. Заявка не доказывает, что NVIDIA готовит 16-гиговую версию RTX 5060 Ti, но позволяет надеяться, что такой вариант появится. Что касается базовой версии RTX 5060, все перечисленные в заявке модели имеют 8 ГБ видеопамяти, слухи о 12-гиговых версиях с чипами GDDR7 по 3 ГБ пока не подтверждаются.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

MaxSun регистрирует видеокарты в таких исполнениях, как ICRAFT, ICRAFT AIGA, Terminator (TR) и LP. Последнее, вероятно, указывает на модели в низкопрофильном исполнении, в списке такая одна и это RTX 5060. В прошлой серии низкопрофильные модели RTX 4060 выпускались рядом производителей и это был (и есть) отличный вариант для компактного игрового компьютера.

На момент написания NVIDIA официально ещё не представила видеокарты класса 60 в новой серии. По слухам, представить видеокарты могут в первом квартале, весной. Характеристики видеокарт неизвестны, надёжные инсайдеры пока не дают своих прогнозов. Единственное, о чём можно говорить с большой уверенностью, это ширина шины памяти, которая, скорее всего, останется 128-битной.