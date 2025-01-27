Возможно, приближается дата выхода.

ASRock добавила в список процессоров, совместимых с материнскими платами на чипсетах AMD 800 и 600 серии, новые Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D, сообщает VideoCardz. AMD не назвала точные даты начала продаж этих процессоров. Предполагалось, что они могут появиться в магазинах до конца января, но надежд на это всё меньше. Упоминание процессоров на сайте ASRock позволяет надеяться, что до старта продаж осталось немного времени. На сайтах других компаний, производящих материнские платы, авторы ресурса 9950X3D и 9900X3D пока не заметили.

Источник изображения: ASRock

AMD Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D — это новые 16- и 12-ядерный процессоры Zen 5 с 3D V-Cache. Ядра в этих процессорах поровну разделены между двумя кристаллами CCD и только один из этих кристаллов оснащается дополнительным кэшем. Процессоры больше всего подойдут для систем, которые предназначены и для игр, и для выполнения рабочих задач, где требуется много ядер. Для игровых систем оптимальным выбором остаётся 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D с одним кристаллом CCD. Ранее в AMD заявили, что 9950X3D и 9900X3D в целом должны обеспечивать тот же уровень производительности в играх, что и 9800X3D, где-то выше, где-то ниже.

В VideoCardz обращают внимание, что AMD Ryzen 9 9950X3D обладает теплопакетом 170 Вт, предъявляя повышенные требования как к подсистеме питания материнской платы, так и к системе охлаждения. Это первый 3D V-Cache процессор с таким высоким TDP.