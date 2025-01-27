В мобильном сегменте появятся продукты на базе RDNA 4, но когда, непонятно.

Директор AMD по управлению продуктами в сегменте премиум-ноутбуков Бен Конрад (Ben Conrad) рассказал в интервью Notebookcheck, что текущая стратегия компании относительно внедрения графической архитектуры RDNA 4 в первую очередь ориентирована на сегмент настольных компьютеров. Только после появления настольных видеокарт продукты на базе RDNA 4 можно ожидать в ноутбуках, в частности, в APU. Каких-либо точных планов и сроков специалист не озвучил, что ставит под сомнение появление в 2025 году альтернатив видеокартам серии NVIDIA GeForce RTX 50 для ноутбуков.

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«Наша текущая стратегия в области графики нацелена на рынок настольных компьютеров с RDNA 4. Так что, я думаю, в будущем вы увидите первыми именно такие продукты. Безусловно, RDNA 4 и новые графические технологии появятся в мобильных устройствах, будь то APU или будущие продукты», — Бен Конрад.

Конрад также подтвердил, что в AMD работают над объединением архитектур RDNA и CDNA. Похоже, в компании уверены, что фокус на искусственном интеллекте и машинном обучении будет долго сохраняться в потребительском сегменте. Поэтому имеет смысл объединение графических архитектур для потребительского и серверного сегмента. UDNA является долгосрочным проектом, отметил специалист.

«Да, это долгосрочный проект по объединению двух [архитектур], и лично я очень рад этому, потому что ML — это то, на что в долгосрочной перспективе ориентирован клиентский рынок. Так что, если все будут двигаться в одном направлении, думаю, это будет очень хорошо», — Бен Конрад.

AMD анонсировала две настольные видеокарты RDNA 4 — это Radeon RX 9070 и 9070 XT. Старт продаж видеокарт запланирован на март, хотя многое указывает на то, что компания изначально планировала выпустить видеокарты в конце января. Одной из причин переноса называют ошибочную ценовую политику, компания скорректирует цены, а появившееся время в компании планируют использовать для доработки программного обеспечения.