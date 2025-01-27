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Moleculo
Процессоры AMD Ryzen 200 будут использовать сокет FP8, стартовую линейку может пополнить Ryzen 7 255
Обновлённые процессоры семейств Hawk Point и Phoenix.

Менеджер по продуктам Lenovo сообщил на своей странице в социальной сети Weibo об окончании периода эксклюзивности для процессора AMD Ryzen 7 8745H и скором появлении нового процессора на основе этого конкретного чипа, который получит наименование Ryzen 7 255H, передаёт VideoCardz. В анонсированную стартовую серию эта модель не входила.

Серия Ryzen 200 официально не имеет обозначений классов мощности, таких как H или U, поэтому неясно, почему в маркировке 255H присутствует обозначение класса. Это может указывать на то, что процессор предназначен только для китайского рынка, считают в VideoCardz. Также сообщается, что новая серия процессоров будет использовать только сокет FP8, FP7 или FP7r2 использоваться не будут.

Источник изображения: AMD

Процессоры AMD Ryzen 200 стали одним из анонсов на прошедшей выставке CES 2025. В серию войдут обновлённые решения из прошлых семейств Hawk Point и Phoenix. Эти продукты не будут иметь маркировки AI. Хотя технически некоторые из них будут включать встроенные блоки NPU, их производительности недостаточно, чтобы конечное устройство по текущим меркам программы Microsoft Copilot+ PC могло называться ИИ ПК.

AMD анонсировала семь процессоров в стартовой линейке Ryzen 200, некоторые из которых име.n брендинг PRO и предназначены для бизнес устройств. Ожидается, что эти процессоры будут выпущены не раньше второго квартала 2025 года, поэтому пройдёт ещё, как минимум, несколько месяцев, прежде чем ноутбуки на базе этих Zen 4 процессоров станут доступны.

#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
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