В феврале ожидают улучшение ситуации.

Представители китайского подразделения компании MSI подтвердили в социальных сетях, что количество видеокарт GeForce RTX 5090 и 5080 будет ограничено в день начала продаж 30 января, сообщает TechPowerUp, ссылаясь на публикацию китайского ресурса ITHome. Это объясняется ограниченным объёмом поставок графических процессоров. Ходят слухи, что количество видеокарт в некоторых торговых сетях измеряется однозначным числом. В условиях дефицита цены ожидаемо растут и даже могут вдвое превышать рекомендованные.

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Тайваньский ресурс BenchLife.info ранее называл проблемы с коммуникацией между NVIDIA и её партнёрами одной из причин ограниченных поставок. Эти сложности в купе с перебоями в производственных процессах и поставках из-за празднования Китайского Нового года ограничивают количество единиц продукции, которые могут быть поставлены в магазины ко дню начала продаж.

Ожидается, что ситуацию начнёт улучшаться в феврале, по мере нормализации производства, поставок и других рабочих процессов после праздников. Тем же, кто намеревается приобрести новую видеокарту на старте, придётся побороться, пишет ресурс.

В VideoCardz также отмечают отсутствие обзоров партнёрских версий видеокарт GeForce RTX 5090 по рекомендованной цене. По слухам, производство таких моделей очень невыгодно для партнёров, в частности, из-за повышенной стоимости памяти GDDR7. Ресурс перечисляет несколько партнёрских версий флагманской видеокарты NVIDIA, цена которых находится в диапазоне от 2200 до 2800 долларов США, при этом рекомендованная цена RTX 5090 для американского рынка — 1999 долларов США.