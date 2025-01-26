От 225F он отличается более высокими частотами и большим объёмом кэш-памяти.

Intel снова готовит для продажи в Китае особые модели настольных процессоров Core Ultra 200S (Arrow Lake-S), которые не были представлены в составе основной серии, предназначенной для глобального рынка. Одним (а может и единственным) из таких процессоров становится Core Ultra 5 230F, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на MyDrivers.

Процессор поставляется в коробке чёрного цвета, в то время как глобальные версии процессоров имеют тёмно-синюю упаковку. Источник изображения: news.mydrivers.com

Этот процессор имеет 10-ядерную конфигурацию 6P+4E, как и доступный глобально 225F, но выгодно отличается от последнего тактовыми частотами и объёмом общей кэш-памяти, доступной для всех ядер. Базовая и максимальная частоты P-ядер в 230F равны 3,4 и 5,0 ГГц, в 225F — 3,3 и 4,9 ГГц соответственно. Базовая частота E-ядер в 230F равна 2,9 ГГц, что на 200 МГц выше, чем в 225F. Наконец, общий объём кэш-памяти для всех ядер в 230F равен 24 МБ, а в 225F — 20 МБ.

Intel Core Ultra 5 230F можно считать преемником Core i5-14490F, который тоже является эксклюзивом для китайского рынка.