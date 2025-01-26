С разгоном преимущество заметно увеличивается.

По слухам, NVIDIA GeForce RTX 5080 примерно на 15% быстрее RTX 4080 SUPER в бенчмарке 3DMark Time Spy, с разгоном преимущество возрастает до 23%, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Также упоминаются результаты тестирования в Geekbench, где преимущество новинки составило 15% в тесте Vulkan и около 2,3% в тесте OpenCL.

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Один из предполагаемых результатов RTX 5080 опубликовал пользователь китайского форума Baidu. Видеокарта якобы набрала 32 701 балл в тесте 3DMark Time Spy. Другой результат был опубликован пользователем китайского форума ChipHell, видеокарте приписывают оценку 34 896 баллов при тестировании с разгоном.

Источник изображения: VideoCardz

Достоверность результатов неизвестна, поэтому не стоит на них полагаться, до публикации первых обзоров осталось не так много времени. В VideoCardz утверждают, что обзоры эталонных версий RTX 5080 начнут публиковать 29 января.

Обзоры флагманских видеокарт RTX 5090 уже появились в большом ассортименте, в одном из материалов специалисты пришли к выводу, что новинка на треть и более опережает предшественника в 4K разрешении, а новые модели DLSS 4 обеспечивают значительно более высокое качество при реконструкции изображения.