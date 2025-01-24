Marvel's Spider-Man 2 и FINAL FANTASY VII REBIRTH.

AMD выпустила необязательное обновление графического драйвера Adrenalin Edition 25.1.1 без статуса WHQL для поддержки двух новых игр: Marvel's Spider-Man 2 и FINAL FANTASY VII REBIRTH. Кроме этого, драйвер должен улучшить производительность в игре Apex Legends при использовании DirectX 12; исправить проблемы с неоправданно низкой производительностью в приложении LM Studio на системах с процессорами Ryzen AI и графикой Radeon.

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Список подтверждённых проблем включает шесть пунктов.

В Marvel's Spider-Man 2 экран главного меню может частично становиться чёрным при включённых трассировке лучей и технологии Anti-Lag 2 на системах с процессорами Ryzen 7000. При появлении подобной проблемы в качестве временного решения рекомендуется отключить Anti-Lag 2.

При длительных игровых сессиях FINAL FANTASY VII REBIRTH могут происходить системные сбои или сбои в самой игре.

Владельцы различных графических решений AMD, включая процессоры Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированной графикой, могут сталкиваться с тайм-аутом драйвера и прочими ошибками в Warhammer 40000: Space Marine 2. В качестве временной меры рекомендуется включить в драйвере Variable Graphics Memory.

В Marvel Rivals могут наблюдаться статтеры при использовании генерации кадров FSR 3, при проблемах рекомендуется отключить генерацию в настройках самой игры.

Инструмент для отправки отчётов об ошибках может появляться во время новой установки драйвера, если ранее использовался инструмент очистки AMD.

Кодирование HEVC может работать не так, как ожидалось, при использовании OBS Studio с возможностями расширенной трансляции на платформе Twitch.

Драйвер предназначен для настольных и мобильных видеокарт AMD на базе архитектуры RDNA. Владельцам портативных игровых устройств компания рекомендует использовать драйвера от производителя конкретного устройства. Данная рекомендация актуальна и в случаях, если возникают проблемы с драйвером AMD на ноутбуке.