AMD выпустила необязательное обновление графического драйвера Adrenalin Edition 25.1.1 без статуса WHQL для поддержки двух новых игр: Marvel's Spider-Man 2 и FINAL FANTASY VII REBIRTH. Кроме этого, драйвер должен улучшить производительность в игре Apex Legends при использовании DirectX 12; исправить проблемы с неоправданно низкой производительностью в приложении LM Studio на системах с процессорами Ryzen AI и графикой Radeon.
Список подтверждённых проблем включает шесть пунктов.
- В Marvel's Spider-Man 2 экран главного меню может частично становиться чёрным при включённых трассировке лучей и технологии Anti-Lag 2 на системах с процессорами Ryzen 7000. При появлении подобной проблемы в качестве временного решения рекомендуется отключить Anti-Lag 2.
- При длительных игровых сессиях FINAL FANTASY VII REBIRTH могут происходить системные сбои или сбои в самой игре.
- Владельцы различных графических решений AMD, включая процессоры Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированной графикой, могут сталкиваться с тайм-аутом драйвера и прочими ошибками в Warhammer 40000: Space Marine 2. В качестве временной меры рекомендуется включить в драйвере Variable Graphics Memory.
- В Marvel Rivals могут наблюдаться статтеры при использовании генерации кадров FSR 3, при проблемах рекомендуется отключить генерацию в настройках самой игры.
- Инструмент для отправки отчётов об ошибках может появляться во время новой установки драйвера, если ранее использовался инструмент очистки AMD.
- Кодирование HEVC может работать не так, как ожидалось, при использовании OBS Studio с возможностями расширенной трансляции на платформе Twitch.
Драйвер предназначен для настольных и мобильных видеокарт AMD на базе архитектуры RDNA. Владельцам портативных игровых устройств компания рекомендует использовать драйвера от производителя конкретного устройства. Данная рекомендация актуальна и в случаях, если возникают проблемы с драйвером AMD на ноутбуке.