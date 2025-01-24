На блоках питания более старого образца это может вызывать проблемы при недостаточном запасе мощности.

Энергопотребление NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition (FE) может повышаться до 900 Вт (901,1 Вт) на 1 миллисекунду, сообщается в обзоре видеокарты от ресурса Igor’s LAB. Специалисты TechPowerUp объясняют, что в этом нет ничего особенно тревожного, если видеокарта будет использоваться с современным блоком питания, который соответствует спецификациям Intel ATX 3.1, а значит должен выдерживать кратковременные всплески энергопотребления всей системы до 200% от своей мощности. NVIDIA рекомендует для систем с RTX 5090 в исполнении FE блок питания мощностью не менее 1000 Вт.

Источник изображения: Phil Reid, Unsplash (отредактировано)

Источник изображения: Igor's LAB

Проблемы могут возникнуть с блоками питания более старого образца, которые выполнены в соответствии со спецификациями Intel ATX 2.5x, где требования по всплескам энергопотребления ниже. Если мощность блока питания будет недостаточна, чтобы выдерживать всплески RTX 5090 под нагрузкой, может срабатывать защита по току (OCP). Всё зависит от общей мощности блока питания и энергопотребления системы.