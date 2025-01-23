Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Первые обзоры NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition: на треть и более быстрее RTX 4090 в 4K
Качество изображения с DLSS 4 хвалят.

В Сети появились первые обзоры видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 в исполнении Founders Edition (FE). Один из наиболее подробных опубликован специалистами ресурса TechPowerUp. В 4K разрешении без трассировки лучей и DLSS новинка оказалась на 35% быстрее RTX 4090, с трассировкой лучей — на 32%. Видеокарта использует 16 линий PCIe 5.0, но, если доступно только 8 линий PCIe 5.0 или используется 16 линий PCIe 4.0, производительность практически не снижается — разница находится на уровне 1%. В Blender RTX 5090 на 30% быстрее справилась с рендерингом тестовой сцены. Разгон позволяет дополнительно повысить производительность примерно на 6%. Разгон видеопамяти ограничен, тактовую частоту можно повысить на величину до 375 МГц.

Источник изображения: NVIDIA

Основные характеристики RTX 5090:

  • Функциональные блоки: 170 SM, 21760 CUDA, 170 RT, 680 Tensor, 680 TMU и 192 ROP.
  • Частота GPU: 2017…2407 МГц.
  • Видеопамять: 32 ГБ 512-битной GDDR7 28 Гбит/с, общая пропускная способность 1792 ТБ/с.
  • Энергопотребление TGP: 575 Вт.

Внешний вид видеокарты. Источник изображения: TechPowerUp

Источник изображения: TechPowerUp

Поддержка мультикадровой генерации в DLSS 4 действительно может повысить производительность до трёх-четырёх раз, а новые модели на базе архитектуры трансформер обеспечивают настолько более высокое качество реконструкции изображения при масштабировании, что даже заядлые критики технологии могут поменять своё мнение. В частности, в Alan Wake 2 с трассировкой пути средняя частота кадров 42 FPS в 4K разрешении на максимальных настройках превращается в 116 и 150 FPS в режимах генерации x3 и x4 соответственно, без масштабирования. С масштабированием в режиме «Качество» и многокадровой генерацией x4 частота кадров возрастает до 240 FPS.

Источник изображения: TechPowerUp

Двухслотовая конструкция системы охлаждения NVIDIA GeForce RTX 5090 FE является сложной, это произведение искусства, пишет TechPowerUp. Под нагрузкой видеокарта нагревалась до 77 градусов по Цельсию, максимальный уровень шума при этом достигал довольно высокого значения 40 дБА. В качестве термоинтерфейса для графического процессора NVIDIA действительно использует жидкий металл.

Жидкий металл (ЖМ) на графическом процессоре. Резиновый уплотнитель должен препятствовать миграции ЖМ за пределы GPU. Источник изображения: TechPowerUp

Энергопотребление видеокарты в простое составляет 30 Вт, в конфигурациях с несколькими мониторами 39 Вт. Во время игр видеокарте может потребоваться до 587 Вт. Максимальное энергопотребление во время тестирования 601 Вт с кратковременными всплесками до 644 Вт. Частоты графического процессора во время игр кратковременно повышаются примерно до 2780…2890 МГц, но большую часть времени держатся ниже 2700 МГц. В пересчёте на каждый кадр видеокарта потребляет 4,2 Вт, показатель немного хуже, чем у RTX 4080 и 4080 SUPER, а также RTX 4070 SUPER.

Графический процессор RTX 5090 построен на том же техпроцессе, что использовался в серии RTX 40, а именно TSMC 4N — спецверсия 5-нм EUV технологии TSMC, разработанная специально для NVIDIA. Поэтому повышение эффективности достигалось за счёт новых способов управления питанием и температурой, включая переработанный механизм, который опирается на регулировку тактовой частоты, мощности и напряжения в отдельных кластерах GPC и других компонентах верхнего уровня.

К достоинствам RTX 5090 в TechPowerUp отнесли: невероятный уровень производительности, многокадровую генерацию DLSS 4 и новые модели масштабирования с архитектурой трансформер, компактную конструкцию, большой объём видеопамяти и высокую энергоэффективность, поддержку HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и PCIe 5.0, хорошую аппаратную поддержку кодирования и декодирования видео. К недостаткам: шум вентиляторов в играх, высокое энергопотребление в простое и при воспроизведении видео, ограничение разгона памяти и высокую цену — в США рекомендованная цена видеокарты составляет 1999 долларов без учёта налогов. За рубежом продажи начинаются 30 января.

#nvidia #видеокарты
Источник: techpowerup.com
7
Показать комментарии (7)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новую автодорогу, которая свяжет семь регионов Северного Кавказа
5
Asus ROG Phone 9 FE может получить характеристики, схожие с ROG Phone 8
+
Huawei Pura 80 Ultra может стать лучшим камерофоном с тремя камерами собственной разработки
1
В китайском термоядерном реакторе EAST впервые стабильная плазма сохранялась в течение 1000 секунд
+
В ночь на 22 января российская армия ударила по ключевым военным аэродромам Украины
+
Бывший продюсер BioWare рассказал о стадии производства Mass Effect 5 и будущем студии
3
Valve активно работает над стационарной консолью, а HLX находится на ранних стадиях разработки
+
Внедорожник Subaru Forester Wilderness 2026 случайно показали на видео до официального дебюта
+
Опрос разработчиков игр: "ИИ это худшее, что случилось с игровой индустрией в 2024 году"
3
Европейский бизнес не хочет покупать дорогой американский СПГ
+
Samsung изменила дизайн приложения Good Lock для One UI 7
+
В России могут обязать Steam и другие платформы идентифицировать пользователей через «Госуслуги»
8
С 1 января игровые ноутбуки в РФ стали дороже на 25%, а к концу года цены вырастут ещё на 10-20%
4
Новые умные очки, имитирующие глаза насекомых, помогают восстанавливать зрение слабовидящим
+
Фанаты GTA 6 ожидают премьеру нового трейлера игры 30 января 2025 года
1
Xiaomi может выпустить смартфон с камерой 200 Мп с зумом раньше Samsung
+
Согласно ComputerBase, новая настольная видеокарта NVIDIA получит 96 ГБ памяти GDDR7
2
Хакеры при помощи NFC-модулей сотовых телефонов воруют деньги у россиян
+
Новое обновление безопасности от NVIDIA исправляет несколько уязвимостей в драйверах
1
Samsung объявила, что One UI 7 для Galaxy S появится до конца марта 2025 года
1

Популярные статьи

Разработанная в 1960-х годах тяжёлая ракета Sea Dragon должна была запускаться из воды в космос
12
Лучшие фильмы про оборотней (субъективное мнение)
9
Холодная планета - вспоминаю игру "Lost Planet"
1
Утилита ThrottleStop - эффективный способ борьбы с перегревом вашего ноутбука
7
Как предотвратить появление неприятного запаха в холодильнике и увеличить срок хранения продуктов
9
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
28
Включение AMD Smart Access Memory на Radeon RX 6500 XT дает 12% рост FPS в Warhammer III
8
10 полезных приложений в Telegram для подарков и раздач, на которые стоит обратить внимание
+
Подборка книг, на основе которых стоило бы сделать игры - моё мнение
8
Samsung представила серию Galaxy S25: еще больше ИИ-функций, новый дизайн и фокус на приватность
+

Сейчас обсуждают

Андрей Трубников
21:19
Вряд ли большинство будет сидеть на неподдерживаемой системе.
Microsoft прекращает поддержку Office для Windows 10 в 2025 году
Андрей Трубников
21:17
Согласен. То же самое. Работает себе. Как придёт обновление в Центр Обновлений- обновлюсь до windows 11 24H2
Microsoft прекращает поддержку Office для Windows 10 в 2025 году
Midnight Sun
21:12
Может, может. 1. Раздуваем курс крипты до небес. Подсаживаем на крипту максимальное число стран и частных инвесторов. 2. Номинируем госдолг США в крипте. 3. Резко девальвируем крипту. 4. Отдаем госдол...
Генеральный директор BlackRock считает, что курс биткоина может достичь 700 000 долларов
Андрей Трубников
21:10
Такого заявления от Майкрософт официально никогда не было. Было заявление одного из разработчиков, который ляпнул не подумав. Кто-то из журналистов не то услышал, недопонял и понёс в массы. "официальн...
Анонсирован смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra с обновлённым дизайном
PanzerK
21:02
Ну так это и не был крупный производитель... эт дешмань с Тайваня... хорошая конечно, но не бренд. Бренд это HP, Compaq, Dell и прочие IBM.
Ретро-обзор: 3D ускоритель 3Dfx Voodoo 2 12Mb - икона конца 90х
Vorvort
20:59
Ага, понял.
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
swr5
20:58
Это с первого графика
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
Vorvort
20:58
В Starfield совсем печально у зелени. Разница с 7900 XTX у 5090 всего 41%.
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
Vorvort
20:57
"Это какой то позор!" 😂
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
swr5
20:57
Мелочь, а приятно:
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5090 в 17 актуальных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем