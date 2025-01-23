Качество изображения с DLSS 4 хвалят.

В Сети появились первые обзоры видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 в исполнении Founders Edition (FE). Один из наиболее подробных опубликован специалистами ресурса TechPowerUp. В 4K разрешении без трассировки лучей и DLSS новинка оказалась на 35% быстрее RTX 4090, с трассировкой лучей — на 32%. Видеокарта использует 16 линий PCIe 5.0, но, если доступно только 8 линий PCIe 5.0 или используется 16 линий PCIe 4.0, производительность практически не снижается — разница находится на уровне 1%. В Blender RTX 5090 на 30% быстрее справилась с рендерингом тестовой сцены. Разгон позволяет дополнительно повысить производительность примерно на 6%. Разгон видеопамяти ограничен, тактовую частоту можно повысить на величину до 375 МГц.

Источник изображения: NVIDIA

Основные характеристики RTX 5090:

Функциональные блоки: 170 SM, 21760 CUDA, 170 RT, 680 Tensor, 680 TMU и 192 ROP.

170 SM, 21760 CUDA, 170 RT, 680 Tensor, 680 TMU и 192 ROP. Частота GPU: 2017…2407 МГц.

2017…2407 МГц. Видеопамять: 32 ГБ 512-битной GDDR7 28 Гбит/с, общая пропускная способность 1792 ТБ/с.

32 ГБ 512-битной GDDR7 28 Гбит/с, общая пропускная способность 1792 ТБ/с. Энергопотребление TGP: 575 Вт.

Внешний вид видеокарты. Источник изображения: TechPowerUp

Источник изображения: TechPowerUp

Поддержка мультикадровой генерации в DLSS 4 действительно может повысить производительность до трёх-четырёх раз, а новые модели на базе архитектуры трансформер обеспечивают настолько более высокое качество реконструкции изображения при масштабировании, что даже заядлые критики технологии могут поменять своё мнение. В частности, в Alan Wake 2 с трассировкой пути средняя частота кадров 42 FPS в 4K разрешении на максимальных настройках превращается в 116 и 150 FPS в режимах генерации x3 и x4 соответственно, без масштабирования. С масштабированием в режиме «Качество» и многокадровой генерацией x4 частота кадров возрастает до 240 FPS.

Источник изображения: TechPowerUp

Двухслотовая конструкция системы охлаждения NVIDIA GeForce RTX 5090 FE является сложной, это произведение искусства, пишет TechPowerUp. Под нагрузкой видеокарта нагревалась до 77 градусов по Цельсию, максимальный уровень шума при этом достигал довольно высокого значения 40 дБА. В качестве термоинтерфейса для графического процессора NVIDIA действительно использует жидкий металл.

Жидкий металл (ЖМ) на графическом процессоре. Резиновый уплотнитель должен препятствовать миграции ЖМ за пределы GPU. Источник изображения: TechPowerUp

Энергопотребление видеокарты в простое составляет 30 Вт, в конфигурациях с несколькими мониторами 39 Вт. Во время игр видеокарте может потребоваться до 587 Вт. Максимальное энергопотребление во время тестирования 601 Вт с кратковременными всплесками до 644 Вт. Частоты графического процессора во время игр кратковременно повышаются примерно до 2780…2890 МГц, но большую часть времени держатся ниже 2700 МГц. В пересчёте на каждый кадр видеокарта потребляет 4,2 Вт, показатель немного хуже, чем у RTX 4080 и 4080 SUPER, а также RTX 4070 SUPER.

Графический процессор RTX 5090 построен на том же техпроцессе, что использовался в серии RTX 40, а именно TSMC 4N — спецверсия 5-нм EUV технологии TSMC, разработанная специально для NVIDIA. Поэтому повышение эффективности достигалось за счёт новых способов управления питанием и температурой, включая переработанный механизм, который опирается на регулировку тактовой частоты, мощности и напряжения в отдельных кластерах GPC и других компонентах верхнего уровня.

К достоинствам RTX 5090 в TechPowerUp отнесли: невероятный уровень производительности, многокадровую генерацию DLSS 4 и новые модели масштабирования с архитектурой трансформер, компактную конструкцию, большой объём видеопамяти и высокую энергоэффективность, поддержку HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 и PCIe 5.0, хорошую аппаратную поддержку кодирования и декодирования видео. К недостаткам: шум вентиляторов в играх, высокое энергопотребление в простое и при воспроизведении видео, ограничение разгона памяти и высокую цену — в США рекомендованная цена видеокарты составляет 1999 долларов без учёта налогов. За рубежом продажи начинаются 30 января.