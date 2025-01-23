Старт продаж Radeon RX 9000 ранее перенесли на март.

Ко всеобщему удивлению AMD не рассказала о новых игровых видеокартах Radeon RX 9000 на выставке CES 2025, а на днях заявила о старте продаж в марте, хотя новинки уже заметили в магазинах. Представители компании объяснили в социальных сетях, с чем связано решение придержать видеокарты до марта, сообщает VideoCardz. Так, по словам корпоративного вице-президента и генерального менеджера AMD Дэвида Макафи (David McAfee), дополнительное время потратят на оптимизацию программного обеспечения, также к марту больше игр будут готовы предоставить покупателям новинок поддержку FSR 4.

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«Исторически сложилось так, что AMD испытывает определённые трудности с наличием запасов на старте, поэтому, если и есть какая-то выгода от более позднего начала продаж видеокарт RDNA4, то она заключается в увеличении складских запасов», — пишет VideoCardz.

На момент написания точная дата начала продаж первых видеокарт Radeon RX 9000 остаётся неизвестной, как и точные характеристики с ценами, дата презентации тоже не называлась. Пока анонсированы только две видеокарты: RX 9070 XT и RX 9070.