Флагманское исполнение с заводским разгоном.

Похоже, обнаружился первый вариант NVIDIA GeForce RTX 5090 с заявленным энергопотреблением 600 Вт. Это флагманская версия AMP Extreme INFINITY от компании ZOTAC, сообщают ComputerBase и VideoCardz. ZOTAC одна из немногих компаний, которые уже успели указать в своих каталогах все основные характеристики моделей GeForce RTX 50. В частности, рассматриваемый вариант разогнан производителем до 2467 МГц. Для сравнения, более простой вариант SOLID OC разогнан до 2422 МГц и при этом сохраняет эталонный показатель энергопотребления 575 Вт.

Источник изображения: ZOTAC

Источник изображения: ZOTAC, ComputerBase

Некоторые особенности видеокарт ZOTAC GeForce RTX 50 AMP Extreme INFINITY и SOLID (OC) рассматривались ранее. Видеокарты отличаются усиленной конструкцией с массивной системой охлаждения и световой индикацией правильности подключения питания 12V-2x6. В дизайне AMP Extreme INFINITY используется больше элементов с подсветкой, включая накладку с зеркальным световым эффектом на торце.