Сообщается, что он поддерживает мощность 450 Вт, а изменения в оплётке могли сделать его более гибким.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Китайский блогер 碳基科技研究所 опубликовал на платформе Bilibili первые фотографии эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5080, подтвердив, что обзоры видеокарты появятся 29-30 января, сообщает VideoCardz. Первоначально на данном ресурсе появилась информация, что обзоры и эталонных версий и партнёрских начнут публиковать в один день 30 января, но теперь утверждается, что обзоры нестандартных моделей всё же появятся на день позже.

Источник изображения: 碳基科技研究所, Bilibili; VideoCardz; машинный перевод с китайского

Что может быть интереснее, так это новый кабель-адаптер питания в комплекте NVIDIA GeForce RTX 5080. В комплектном адаптере RTX 4080 четыре контакта Sense были заземлены, а не передавали сигнал, что ограничивало передаваемую мощность. В новом комплектном адаптере RTX 5080 эти контакты используются, что позволяет полноценно использовать все три 8-контактных ответвления и передавать мощность 3×150 Вт, объясняют специалисты.

В новом адаптере изменили оплётку кабелей, что, вероятно, сделает адаптер более гибким. Источник изображения: 碳基科技研究所, Bilibili; VideoCardz

Кроме этого, заметно, что изменилась оплётка кабелей: теперь в оплётку заключены провода по отдельности, а не все разом. Предположительно, это сделает адаптер более гибким и повысит удобство подключения.