Поставки N1X ожидают в четвёртом квартале.

По слухам, NVIDIA готовит, как минимум, два SoC на базе Arm для персональных компьютеров, сообщает Tom’s Hardware. Один из чипов может называться N1X и, по прогнозам, несколько их миллионов планируется поставить партнёрам уже в четвёртом квартале этого года. В следующем году компании приписывают планы поставить около 13 миллионов чипов N1, вероятно, менее производительных. Ничего из этого официально не подтверждено.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

Днями ранее в VideoCardz сообщили об интересной находке: на подсайтах компании Lenovo упоминаются чипы NVIDIA N1X. Возможно, Lenovo уже готовит ноутбуки на базе этих SoC.

Ожидалось, что NVIDIA представит свои новые SoC на базе Arm во время выставки CES 2025, но этого не произошло, теперь новостей ожидают на выставке Computex в мае. Тем не менее, на CES 2025 состоялся важный анонс — NVIDIA выпускает персональный суперкомпьютер для искусственного интеллекта, оснащённый новым суперчипом GB10 (Grace Blackwell) в оптимизации которого участвовала MediaTek. Процессор Grace в составе суперчипа предлагает 20 ядер Arm.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) во время презентации для инвесторов намекнул, что этим планы компании не ограничиваются, но раскрывать их пока не стал, сообщали в The Verge. Не исключается, что MediaTek тоже будет выпускать процессоры для ПК независимо от NVIDIA.