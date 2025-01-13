Они несколько изменились относительно прошлых прогнозов.

Обзоры видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5090 и 5090D (версия для Китая с урезанной производительностью в задачах с искусственным интеллектом, но теми же основными характеристиками) разрешено публиковать с 24 января, а RTX 5080 с 30 января, сообщает VideoCardz. В предпоследний день месяца также стартуют продажи этих видеокарт, причём на этот раз обзоры и продажи эталонных и партнёрских версий видеокарт не разделены, утверждают авторы ресурса.

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По информации VideoCardz, эти планы отличаются от первоначальных: предполагалось, что продажи RTX 5080 начнутся 21 января, однако дату перенесли якобы по просьбе партнёров компании, которые получили финальную версию BIOS в последнюю неделю декабря. Не исключено, что даты ещё изменятся, но вероятность этого считается низкой.

NVIDIA представила 6 января на выставке CES 2025 по четыре игровые видеокарты новой серии для настольных ПК и ноутбуков: GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070. Настольные и ноутбучные модели отличаются характеристиками, как и ранее, для примера: настольная RTX 5090 предлагает 21760 CUDA ядер и 32 ГБ видеопамяти с 512-битной шиной, а ноутбучная — 10496 CUDA и 24 ГБ видеопамяти с 256-битной шиной. В свою очередь, настольная RTX 5080 предложит 10752 CUDA и 16 ГБ видеопамяти с 256-битной шиной. Новинки поддерживают DLSS 4 с генерацией трёх кадров, оснащаются разъёмами DisplayPort 2.1a, коннекторами PCIe 5.0.