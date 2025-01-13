Считается, что данные игры лучше работают на видеокартах NVIDIA.

По слухам, берущим начало на китайском форуме ChipHell, видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT демонстрирует производительность уровня NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER или даже превосходит её, сообщает VideoCardz. В Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей производительность практически идентична, в Black Myth Wukong, предположительно, без трассировки лучей, RX 9070 XT на 7…12% быстрее в зависимости от разрешения. Тесты проводились в разрешениях 4K, 1440p и 1080p без технологий масштабирования и генерации кадров.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

Учитывая, что перечисленные игры лучше всего работают на видеокартах NVIDIA, результаты можно назвать впечатляющими. Cyberpunk 2077 зачастую используется для демонстрации передовых графических технологий NVIDIA, в частности, на примере этой игры недавно показывали работу технологии DLSS 4. Что касается Black Myth Wukong, в этой игре видеокарты AMD текущего поколения демонстрируют низкую производительность при включении трассировки лучей или пути, без этих графических технологий RX 7900 XTX выступает на уровне RTX 4070 Ti SUPER, если верить тестам TechPowerUp.

Источник изображения: VideoCardz

Данные соответствуют предыдущим слухам, согласно которым производительность RX 9070 XT будет находиться на уровне между RTX 4070 Ti и 4080, в зависимости от того, используется ли трассировка лучей.