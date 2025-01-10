Есть модели для рабочих станций и потребительских систем.

IceGiant демонстрирует на выставке CES 2025 новые термосифонные системы охлаждения для процессоров: TITAN-TR 360 для рабочих станций и ProSiphon TITAN 360 для компьютеров потребительского класса, — сообщает TechPowerUp. В этих системах охлаждения циркуляция рабочего вещества возникает под действием температурного градиента. Насос не используется, что считается одним из преимуществ. В числе недостатков жёсткие трубки, сборка должна быть тщательно спланирована заранее.

Источник изображения: TechPowerUp

Какое количество тепла могут отвести рассматриваемые системы охлаждения, не уточняется.

На выставке была представлена рабочая станция с процессором AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX и системой охлаждения IceGiant TITAN-TR 360. Согласно мониторингу, средняя температура процессора находилась на уровне 45 градусов по Цельсию при этом из розетки вся система потребляла около 215 Вт. Максимальная температура процессора достигала 78 градусов по Цельсию при энергопотреблении всей системы до 680 Вт.