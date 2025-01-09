В частности, технология лучше обрабатывает мелкие движущиеся детали.

Авторы YouTube канала Hardware Unboxed обнаружили на выставке CES 2025 стенд AMD, где, предположительно, сравнивается работа технологий FSR версий 3.1 и 4 в игре Ratchet & Clank: Rift Apart, сообщает VideoCardz. На самом деле, в названии стенда AMD Graphics Research AI-based Upscaling технологии FSR нигде не упоминаются, но авторы посчитали, что сравниваются именно версии FSR 3.1 и 4. Сравнение проводилось в режиме «производительность» с двукратным масштабированием.

Кадр из видео с демонстрацией технологии FSR 4 в Ratchet & Clank: Rift Apart. Источник изображения: Hardware Unboxed, YouTube

Специалисты отметили многочисленные преимущества FSR 4: улучшилась цветопередача, обработка прозрачных объектов, стало заметно меньше артефактов в виде мерцания и ореолов, в т.ч. на мелких движущихся объектах, таких как конфетти, текстуры выглядят лучше и естественнее. Частота кадров не отображалась, поэтому нет никакой информации о разнице в производительности между двумя технологиями.





Ожидается, что AMD полноценно представит видеокарты Radeon RX 9070 и технологию FSR 4 до конца января. Во время основного выступления AMD на выставке CES 2025 видеокартам внимания не уделили.