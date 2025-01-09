Компактная плата с плотным расположением компонентов.

Журналисты TechPowerUp опубликовали несколько фотографий новой игровой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 для настольных ПК в исполнении Founders Edition (FE). Новинка представлена на выставке CES 2025, в частности, отдельно демонстрируется основная печатная плата эталонной видеокарты с графическим процессором GB202, что и представляет интерес, поскольку внешний вид видеокарты ранее уже был изучен во всех подробностях.

Источник изображения: TechPowerUp

Графический процессор является самым большим компонентом на печатной плате, занимая практически треть её площади. В одном из углов печатной платы располагается разъём питания 12V-2x6, рассчитанный на мощность до 600 Вт.

Источник изображения: TechPowerUp

Подсистема питания состоит из 27 фаз: 19 для графического процессора и 8 для памяти. Дроссели и сборки DrMOS находятся на фронтальной части платы, а конденсаторы на обратной. Также на обороте платы расположены разъёмы для соединения этой основной печатной платы с другими, вспомогательными — это плата с коннектором PCIe 5.0 и плата с видеовыходами. Соединения выполняются с помощью тонких ленточных кабелей, объясняют специалисты.