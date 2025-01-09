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Moleculo
Предположительно, появились результаты AMD Radeon RX 9070 XT в 3DMark Speed Way и Time Spy
Видеокарта может конкурировать с RTX 4070 Ti и 4080 SUPER.

На китайском форуме ChipHell появились, предположительно, результаты тестирования одной из партнёрских версий видеокарты AMD Radeon RX 9070 XT в бенчмарках 3DMark Speed Way и Time Spy, сообщает VideoCardz со ссылкой на ряд источников. Достоверность результатов вызывает сомнения, на некоторых снимках программное обеспечение распознаёт видеокарту как RX 7800 XT, но характеристики не соответствуют этой модели. Ошибки списывают на тестовый драйвер и ПО, ещё не обновлённое для полной поддержки новых видеокарт.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

Видеокарта якобы набрала 6345 баллов в тесте с трассировкой лучей 3DMark Speed Way — этот результат выше, чем у AMD Radeon RX 7900 XTX, но ниже, чем у NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. В тесте без трассировки лучей Time Spy Extreme графическая оценка составила 14591 балл, что выше показателей RTX 4080 SUPER. Оба теста проводились в разрешении 4K.

Источник изображения: ChipHell, VideoCardz

Если верить снимку GPU-Z, графический процессор AMD Radeon RX 9070 XT содержит 4096 потоковых процессоров (SP), 64 блока растеризации (ROP) и 256 блоков текстурирования (TMU). Партнёрский вариант видеокарты, скорее всего, отличается дополнительным разгоном относительно эталонной модели: графический процессор настроен на работу в диапазоне 2520…3060 МГц, видеопамять работает на частоте 2518 МГц (20144 Мбит/с), мощность TBP увеличена до 329 Вт. В FurMark графический процессор нагрелся до умеренных 54 градусов по Цельсию, но температуры самой горячей точки и видеопамяти были гораздо выше, 80 и 90 градусов соответственно, однако вряд ли стоит обращать внимание на эти показатели в отсутствии информации о тестируемой модели и состоянии, в котором она к этому тестированию подошла.

Источник изображения: ChipHell, VideoCardz

Результаты тестирования называют впечатляющими, некоторые авторы ChipHell даже отмечают, что не стоит торопиться с покупкой новой видеокарты NVIDIA, решение лучше принимать после появления рецензий видеокарт AMD RDNA 4. По слухам, видеокарты Radeon RX 9070 полноценно представят 24 января, видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5070 и 5070 Ti, которым они предположительно составят конкуренцию, появятся в феврале, так что в любом случае время на размышления будет.

На днях журналисты IGN поделились впечатлениями от выставочной системы AMD с процессором Ryzen 9 9950X3D и видеокартой Radeon RX 9070. Во встроенном бенчмарке Call of Duty: Black Ops 6 система в среднем обеспечила 99 FPS при 4K разрешении и графических настройках Extreme, что сравнимо с частотой кадров, которую обеспечивает система с NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER. Стоит отметить, что AMD тесно сотрудничает с разработчиками Call of Duty: Black Ops 6, поэтому, вероятно, это одна из тех игр, где видеокарты AMD имеют некоторое преимущество по оптимизации.

#amd #видеокарты
Источник: videocardz.com
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