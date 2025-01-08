На большинстве других моделей используются 8-контактные разъёмы дополнительного питания.

Журналисты TechPowerUp посетили стенд компании ASRock на выставке CES 2025, где в числе прочего были представлены новые видеокарты AMD Radeon RX 9000 в различных исполнениях, включая Taichi, Steel Legend и Challenger.

Источник изображения: TechPowerUp

ASRock Radeon RX 9070 XT Taichi является флагманским предложением компании. Видеокарта оснащается массивной системой охлаждения с тремя вентиляторами и занимает три слота расширения. По мнению журналистов, в обновлённом дизайне больше контрастирующих деталей, в частности, за счёт изменений в окраске. В дизайне также используется умеренное количество элементов с подсветкой: подсвечен центральный вентилятор, несколько полос на кожухе и логотип Taichi.

Источник изображения: TechPowerUp

Не менее интересной деталью является разъём питания, использованный ASRock во флагманской Radeon RX 9070 XT Taichi. В то время как на большинстве моделей используются 8-контактные разъёмы PCIe, рассматриваемый вариант оснастили одним 12V-2x6. Для ASRock это не первая подобная модификация, ранее компания выпустила для рабочих станций видеокарты AMD Radeon RX 7900 с разъёмами 12V-2x6.

Другие рассмотренные журналистами модели видеокарт AMD Radeon RX 9000 от ASRock используют для дополнительного питания 8-контактные разъёмы PCIe, так что в случае неприязни к 12V-2x6 выбор остаётся широкий.