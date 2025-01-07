NVIDIA ограничит вычислительную производительность в ИИ.

Основные характеристики версии NVIDIA GeForce RTX 5090D для Китая идентичны стандартной RTX 5090, сообщает VideoCardz. NVIDIA даже не ограничивала тактовую частоту, она одинакова для обеих моделей. Отличие заключается в ограниченной вычислительной производительности тензорных ядер для задач, связанных с искусственным интеллектом: RTX 5090D предлагает 70% от производительности стандартной модели, — 2375 против 3352 TOPS. Также окончательно не подтверждено, одинаковый ли у видеокарт TDP.

Источник изображения: NVIDIA

В конечном счёте, это означает, что игровая производительность не должна пострадать, по крайней мере, в сценариях, где не будут использоваться технологии NVIDIA на базе ИИ. NVIDIA не прокомментировала потенциальную потерю производительности из-за ослабления ИИ в D-варианте.

Источник изображения: NVIDIA, VideoCardz

Также стоит отметить, что слухи о подготовке RTX 5080D не подтвердились. NVIDIA будет продавать эту модель на китайском рынке без ограничений. Согласно спецификациям NVIDIA, RTX 5080D обеспечивает 1801 TOPS в ИИ.