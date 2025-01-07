11-дюймовая модель получила съёмные контроллеры.

Acer представила игровые портативные компьютеры Nitro Blaze 11 и 8, использующие AMD Ryzen 7 8840HS и интегрированную графику Radeon 780M. Другие характеристики включают 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-7500, твердотельный накопитель M.2 PCIe Gen 4 ёмкостью до 2 ТБ.

Источник изображения: Acer

Хотя Acer Nitro Blaze 11 и 8 используют тот же процессор, что и Nitro Blaze 7, новые КПК получили ряд улучшений: более мощные динамики (два динамика по 2 Вт), более ёмкие аккумуляторы 55 ватт-час, больше портов USB, включая дополнительный порт USB 3.2 Type-C и один порт USB 3.2 Type-A.

Nitro Blaze 11 — самый большой игровой портативный компьютер Acer и, вероятно, один из самых больших среди прочих подобных устройств. КПК оснащён 11-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 на 1600 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. Яркость дисплея может достигать 500 нит. Nitro Blaze 11 оснащён съёмными контроллерами, что позволяет играть, держа экран на столе. Размеры КПК составляют 36,4x17,1х1,59 см, вес 1050 г.

Источник изображения: Acer

Nitro Blaze 8 оснащён 8,8-дюймовым дисплеем с тем же разрешением, но более высокой частотой обновления — 144 Гц. КПК меньше 11-дюймовой версии, меньше весит, имеет несъёмные контроллеры. Nitro Blaze 8 имеет размеры 30,5x13,4x2,2 см и вес 720 г.

Стоимость Acer Nitro Blaze 8 (GN782U) начинается от 899 долларов, а Nitro Blaze 11 (GN7112U) — от 1099 долларов, за рубежом старт продаж ожидается во втором квартале.