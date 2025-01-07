В Ryzen AI MAX 300 интегрированной графике можно выделить до 96 ГБ памяти.

AMD анонсировала APU серии Ryzen AI MAX 300 (Strix Halo), которые предлагают до 16 процессорных ядер Zen 5 и до 40 вычислительных блоков интегрированной графики RDNA 3.5, которая может обеспечить большую производительность, по сравнению со многими современными видеокартами начального уровня, сообщает Guru3D и Windows Latest. APU будут доступны в PRO вариант для бизнеса, а также в потребительской версии.

Источник изображения: AMD, Guru3D

Топовый APU AMD Ryzen AI MAX PRO 395 предлагает 16 ядер Zen 5 с тактовой частотой до 5,1 ГГц, 80 МБ кэш-памяти и 40 вычислительных блоков интегрированной графики. AMD заявила, что Ryzen AI MAX PRO 395 превосходит 12-ядерный Apple M4 Pro на 12…86%, в среднем в 1,4 раза быстрее Intel Core Ultra 9 288V в тестах 3DMark и в 2,6 раза быстрее в тестах, связанных с 3D-рендерингом. Все APU серии Ryzen AI MAX оснащаются нейронным сопроцессором XDNA2, который может выполнять 50 триллионов операций в секунду. APU можно настроить на работу в широком диапазоне тепловой мощности от 45 до 120 Вт.

Источник изображения: AMD, Guru3D

Модернизированный интерфейс позволяет встроенной графике использовать до 96 ГБ из оперативной памяти с пропускной способностью 256 ГБ/с. Эта новая архитектура значительно увеличивает потенциал для выполнения ресурсоёмких рабочих нагрузок, связанных с искусственным интеллектом.

Источник изображения: AMD, Guru3D

Источник изображения: AMD, Guru3D

Кроме этого, AMD анонсировала процессоры Ryzen 200 для ноутбуков с низким энергопотреблением, а также четыре процессора для существующей линейки Ryzen AI 300.

Все новинки ожидаются в первом и втором кварталах 2025 года.