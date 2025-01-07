В числе Fire Range один 3D V-Cache процессор.

AMD расширила семейство настольных процессоров с ядрами Zen 5 парой новых 3D V-Cache моделей: 12-ядерным Ryzen 9 9900X3D и 16-ядерным Ryzen 9 9950X3D. Компания называет 9950X3D «лучшим в мире процессором для любителей игр и создателей контента». Когда речь заходит только об игровых системах, Ryzen 7 9800X3D считается лучшим выбором, но, если компьютер предназначен не только для игр, но и для решения ресурсоёмких задач — нужно больше ядер. Здесь на сцену выходят новые модели.

Источник изображения: AMD, Guru3D

По данным AMD, Ryzen 9 9950X3D в среднем на 13% быстрее предшественника 7950X3D в рабочих задачах и на 8% быстрее в играх. При сравнении с Intel Core Ultra 9 285K говорится о 10- и 20-процентном преимуществе соответственно.

Источник изображения: AMD, club386

Источник изображения: AMD, club386

Источник изображения: AMD, club386

Источник изображения: AMD, club386

Также стоит отметить, что новые Ryzen X3D с ядрами Zen 5 отличаются от предыдущих моделей компоновкой кристаллов: кристалл с ядрами теперь располагается поверх кристалла с дополнительным кэшем, что положительно сказывается на охлаждении. А вот оснащается 3D V-Cache по-прежнему только один кристалл с ядрами, при этом для эффективного распределения нагрузки по разным кристаллам используется планировщик операционной системы и драйвера чипсета.

Рекомендованные цены Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D компания не назвала. Процессоры выпустят в первом квартале 2025 года.

Источник изображения: AMD, Wccftech

Кроме этого, AMD представила три процессора Fire Range — это настольные процессоры, адаптированные для применения в мощных ноутбуках. Одна из новинок, 16-ядерный Ryzen 9 9955HX3D, названа компанией «лучшим в мире мобильным процессором для игр и создания контента». Ноутбуки с этими процессорами ожидаются в первой половине 2025 года.