Ожидается это всё в первом квартале.

На удивление, в главной презентации AMD на CES 2025 игровым видеокартам RDNA 4 не уделили должного внимания. Объяснили это тем, что в 45-минутное выступление просто не удалось вместить информацию обо всех новинках, поэтому подробные сведения о новых видеокартах опубликуют позже. Прессе были предоставлены лишь некоторые сведения, в частности, объяснили изменение брэндинга желанием лучше согласовать наименования видеокарт с наименованиями процессоров Ryzen, а также продукцией конкурента.

Источник изображения: AMD, HotHardware

Ключевые улучшения архитектуры AMD RDNA 4 связаны с трассировкой лучей, искусственным интеллектом и медиа-движком. AMD использует искусственный интеллект в своём конвейере рендеринга с новой версией технологии FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4), пишет HotHardware. Компания заявила, что FSR 4 был разработан для RDNA 4, но явного подтверждения, что на других видеокартах эта технология работать не будет, журналисты не получили — этот вопрос остаётся открытым.

Источник изображения: AMD, HotHardware

Источник изображения: AMD, HotHardware

В числе прочих нововведений обновление программного обеспечения Adrenalin, в которое планируют встроить инструментарий Adrenalin AI для запуска локальных моделей искусственного интеллекта: чат-ботов, генераторов изображений по текстовому описанию.

Источник изображения: AMD, Wccftech

По информации Wccftech, первыми AMD представит видеокарты Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070, которые потенциально будут конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti и 4070 соответственно.