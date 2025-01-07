Спецификации планируют выпустить весной.

VESA (Video Electronics Standards Association) анонсировала спецификации DisplayPort 2.1b и новые кабели DP80LL (DisplayPort 80 Low Loss), сообщает TFTCentral со ссылкой на официальное объявление ассоциации. С помощью новых спецификаций специалисты стремятся решить существующие проблемы DisplayPort 2.1, главным образом — ограниченную длину кабелей UHBR20, что делает их непрактичными для множества сценариев применения.

DisplayPort 2.1b обеспечит в три раза большую длину кабеля для соединений UHBR20, по сравнению с существующими сертифицированными VESA пассивными кабелями DP80, длина которых не превышает 1 метра. Иными словами, кабели DP80LL обеспечат максимальную пропускную способность 80 гигабит в секунду (Гбит/с) при длине до 3 метров.

Спецификации DisplayPort 2.1b планируется выпустить весной 2025 года. NVIDIA активно сотрудничает с VESA для обеспечения оптимальной производительности и совместимости своих видеокарт и будущих технологий DisplayPort 2.1b, отмечается в пресс-релизе.