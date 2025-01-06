Ранее компания показала модель Red Devil.

Остаётся совсем немного времени до презентации новых видеокарт и множества других новинок в рамках выставки CES 2025. В частности, компания AMD должна представить игровые видеокарты RDNA 4, включая флагманскую модель Radeon RX 9070 XT. Один из партнёров AMD по выпуску видеокарт, компания PowerColor, продолжает публиковать тизеры своих нестандартных моделей. На прошлой неделе появилось несколько изображений модели Red Devil, а теперь и Hellhound, вероятно, это исполнение тоже появится одним из первых.

Источник изображения: @PowerColor в социальной сети X (заблокирована в РФ)

PowerColor предлагает видеокарты Hellhound в разных расцветках, стандартная версия выполнена в черно-синей, а версия Spectral — в бело-розовой. Опубликованный тизер демонстрирует стандартную версию с тыльной стороны: показано, что бэкплейт видеокарты получит крупный вентиляционный вырез, также можно отметить наличие синей подсветки, свойственной данному исполнению.

По информации VideoCardz, компания PowerColor также готовит совершенно новую линейку видеокарт под названием Reaper, особенности её дизайна пока неизвестны.