А на торце появится вставка с подсветкой.

PowerColor продолжает подогревать интерес к своим будущим видеокартам, компания опубликовала ещё один тизер неназванной модели в исполнении Red Devil, сообщает VideoCardz. Как отмечалось ранее, высока вероятность, что это AMD Radeon RX 9070 XT.

Источник изображения: @PowerColor в социальной сети X (заблокирована в РФ)

Новое изображение подтверждает, что видеокарта получит массивную систему охлаждения с тремя вентиляторами, как и предыдущие видеокарты в данном исполнении. Новым дизайнерским решением является торцевая накладка с красной подсветкой, стилизованная под кристалл или драгоценный камень. Вероятно, эта накладка скрывает неприглядные концы тепловых трубок, улучшая эстетическую целостность дизайна.

Предыдущий тизер показал, что в бэкплейте системы охлаждения видеокарты будет сделан крупный вентиляционный вырез, а радиатор будет окрашен в чёрный цвет.

Ожидается, что AMD представит Radeon RX 9070 XT на мероприятии 6 января. Скорее всего, партнёры компании анонсируют свои варианты RX 9070 XT на CES 2025.