Скорее всего, это RX 9070 XT в фирменном исполнении Red Devil.

PowerColor представила первый тизер одной из своих будущих видеокарт AMD Radeon RX 9000, сообщает VideoCardz со ссылкой на пост компании в социальной сети X (заблокирована в РФ). Скорее всего, на изображении показана обратная сторона RX 9070 XT в фирменном исполнении PowerColor Red Devil, в котором чёрная расцветка сочетается с ярко красными акцентами. Вырез задней панели намекает на то, что дизайн новинки будет отличаться от дизайна видеокарт RX 7900 в исполнении Red Devil, а печатная плата RX 9070 XT может быть относительно компактной и заметно короче применяемой системы охлаждения.

Источник изображения: @PowerColor в X (заблокирована в РФ)

По слухам, видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT входит в число новинок, которые AMD представит на выставке CES 2025. Если верить инсайдерам, эталонные варианты видеокарты станут доступны уже в январе, но в ограниченном количестве, к февралю поставки увеличат и появятся партнёрские версии видеокарт. Производительность новых видеокарт AMD неизвестна, но прогнозы вполне позитивные, старшая модель может навязать конкуренцию RTX 5070 и 5070 Ti от NVIDIA, если подтвердятся заявления о значительно возросшей производительности в трассировке лучей. Также значимый вклад в успешную конкуренцию может внести новая технология FSR, презентацию которой тоже ожидают в ближайшее время.