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Moleculo
Продажи AMD 9800X3D превысили совокупные показатели всей 9000 серии у крупного немецкого ритейлера
Статистика показывает огромную популярность 8-ядерных 3D V-Cache процессоров.

По статистике немецкого интернет-магазина Mindfactory, продажи AMD Ryzen 7 9800X3D превысили 8650 единиц, что превышает совокупные продажи всех процессоров AMD Ryzen 9000 серии, сообщает VideoCardz. До продаж 7800X3D новинке ещё далеко — в Mindfactory реализовали более 78420 процессоров.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

При сборке игровых систем предпочтение зачастую отдаётся 6- и 8-ядерным процессорам, что прослеживается в статистике ритейлера. Процессоры с 3D V-Cache признаются рецензентами лучшим выбором для игр, эти процессоры обеспечивают большую производительность за счёт меньшего количества обращений к более медленной (по сравнению с процессорным кэшем) оперативной памяти.

Источник изображения: VideoCardz

Ожидается, что AMD представит на выставке CES 2025 12- и 16-ядерные процессоры Ryzen 9000 с 3D V-Cache: Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D. Подобные модели обычно избыточны для игр, они являются компромиссным вариантом для рабочих систем, на которых также планируется играть в игры.

#amd #процессоры
Источник: videocardz.com
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