В декабре прошлого года доля ОС значительно выросла.

В декабре среди опрошенных пользователей игровой платформы Steam около 54,96% использовали операционную систему Windows 11 на своих устройствах, сообщает Neowin. Доля операционной системы увеличилась на 6,16 процентных пунктов. Иными словами, любители игр продолжают постепенно мигрировать на новую версию операционной системы, катализатором этого является скорое завершение поддержки Windows 10 — поддержка большинства редакций завершится в октябре 2025 года. Отдельно также упоминается Windows 7, которая теряет последнюю аудиторию в связи с завершением поддержки не только со стороны Microsoft, но и Steam.

В Neowin отмечают, что новейшая версия Windows 11 24H2 не лишена проблем, включая тех, что связаны с играми. Есть проблемы при использовании опции Auto HDR, а также проблемы с некоторыми играми от Ubisoft, которые не могут окончательно решить уже на протяжении достаточно долгого времени. Для более свежих проектов в Ubisoft подготовили смягчающие исправления, они были представлены в начале декабря, но проблемы с более старыми играми, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey, не решены — пользователи жалуются на зависания и вылеты.

В рейтинге аппаратного обеспечения каких-либо значимых изменений не наблюдается. Самой популярной видеокартой остаётся NVIDIA GeForce RTX 3060, NVIDIA в целом доминирует в рейтинге видеокарт, а в рейтинге процессоров доминирует Intel. В системах большинства опрошенных пользователей используются 6-ядерные процессоры, 16 гигабайт (ГБ) оперативной памяти, 1080p мониторы пока остаются наиболее распространёнными.