Перед презентациями AMD и NVIDIA.

В VideoCardz опубликовали пригласительное письмо на CES 2025 от HDMI Licensing Administrator (HDMI LA), где подтверждается, что организация планирует представить новые спецификации HDMI 2.2 на предстоящем мероприятии. Ожидаемо, какие-либо технические подробности в приглашении не уточняются, говорится лишь о более высокой пропускной способности. Что может быть интересно, презентация новых спецификаций состоится 6 января до презентаций AMD и NVIDIA, что потенциально может означать наличие у новых видеокарт поддержки HDMI 2.2.

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Текущая реализация HDMI 2.1 поддерживает пропускную способность до 48 гигабит в секунду (Гбит/с), что значительно меньше максимальной теоретической пропускной способности 80 Гбит/с, предлагаемой DisplayPort 2.1a. Более высокая пропускная способность обеспечивает более высокое разрешение, HDR и более высокую частоту обновления без сжатия потока отображения (DSC).