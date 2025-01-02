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Moleculo
NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков первой из новой серии видеокарт получит чипы GDDR7 по 3 ГБ
Так утверждает китайский инсайдер.

По слухам, NVIDIA GeForce RTX 5090 для ноутбуков первой из новых игровых видеокарт NVIDIA получит чипы GDDR7 по 3 гигабайта (ГБ), что позволит при 256-битной шине оснастить видеокарту 24 ГБ видеопамяти, сообщает VideoCardz со ссылкой на китайского инсайдера Golden Pig Upgrade.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

Отмечается, что в RTX 5090 для ноутбуков не будет использоваться старший графический процессор Blackwell — он слишком мощный для такого класса устройств — RTX 5090 и 5080 для ноутбуков якобы оснастят GB203, мобильный флагман, скорее всего, получит полную его версию со всеми активными блоками (10752 CUDA ядра). Источник также утверждает, что в феврале ожидается старт продаж ноутбуков с видеокартами RTX 5090 и 5080, а к марту могут появиться ноутбуки с новыми видеокартами более низкого класса.

Презентацию первых видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 50 ожидают 6 января, как и многих других новинок от AMD и Intel. На выставке CES 2025 должны представить множество устройств на базе новых компонентов.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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