Видеокарта может быть примерно на треть быстрее RTX 4060 для ноутбуков и даже опережать RTX 4070.

По слухам, NVIDIA GeForce RTX 5060 для ноутбуков примерно на треть быстрее аналогичной видеокарты текущего поколения в тесте 3DMark Time Spy, сообщает VideoCardz со ссылкой на информацию блогера Huang514613 в социальной сети X (заблокирована в РФ). Последний, в свою очередь, ссылается на блогера 超合金彩虹糖 на платформе Bilibili.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

Видеокарта якобы набрала 13821 балл в графическом тесте, что превышает не только показатели RTX 4060, но и RTX 4070 для ноутбуков, примерно на 10%. Также этот результат на пару процентов выше того, что демонстрирует настольная версия RTX 4060 Ti. При всём при этом RTX 5060 для ноутбуков приписывают максимальный показатель мощности TGP в 115 ватт (Вт), в то время как мощность RTX 4060 Ti ограничена значением 165 Вт.

Источник изображения: VideoCardz, Huang514613 в социальной сети X (заблокирована в РФ), 超合金彩虹糖 на платформе Bilibili

Достоверность результатов подвергается сомнениям, с другой стороны, меньше недели остаётся до презентации новой серии игровых видеокарт и, по слухам, NVIDIA может представить на мероприятии 6 января сразу всю линейку видеокарт для ноутбуков, возможно, у производителей-партнёров компании уже есть готовые решения. Ничего из этого не подтверждено, NVIDIA даже официально не анонсировала презентацию новых видеокарт на CES 2025, но сделала явный намёк — перед мероприятием пройдёт двухдневный игровой фестиваль GeForce LAN 50.

Как отмечают в VideoCardz, 30% — типичный прирост производительности между поколениями видеокарт NVIDIA. Это достаточно ощутимый скачок, однако RTX 5060 приписывают 8 гигабайт (ГБ) видеопамяти, что может разочаровать в 2025 году, особенно, с учётом развития приложений с искусственным интеллектом.