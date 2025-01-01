Разрешение 1920 на 1080 пикселей.

ASRock представила в линейке Phantom Gaming игровые 27-дюймовые IPS мониторы с частотой обновления до 520 герц (Гц), но с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Модели получили наименования PG27FFX2A и PG27FFX1B.

Источник изображения: ASRock

Более продвинутой является версия 2A и главное её отличие в подставке, которая позволяет регулировать монитор по высоте, поворачивать его и наклонять, а также имеет встроенную Wi-Fi 7 антенну. Подставка модели 1B куда проще, можно регулировать только угол наклона, встроенной Wi-Fi антенны не предусмотрено.

В числе прочих достоинств: сертификация VESA DisplayHDR 400 и поддержка AMD FreeSync Premium. Мониторы оснащены парой портов HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4a, двумя USB 3.2 Gen1 Type-A и одним USB 3.2 Gen1 Type-B, также есть аудиовыход для наушников и встроенные динамики.

Судя по характеристикам, мониторы в первую очередь подойдут любителям соревновательных игр, которым нужен минимальный отклик и максимально плавное изображение. Однако нужно понимать, что преимущество от такого монитора можно получить, если система обладает достаточной производительностью, чтобы обеспечить частоту кадров не менее 520 FPS.