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Moleculo
В каталоге iBUYPOWER заметили появление игровых систем с видеокартами GeForce RTX 5080 и 5070 Ti
Компания добавляет в каталог новые позиции в преддверии скорой презентации новых видеокарт.

Зарубежная компания iBUYPOWER, специализирующаяся на сборке готовых игровых компьютеров, добавило в свой каталог несколько новых систем с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Đào Hiếu, Unsplash

Судя по всему, компания на текущий момент просто создаёт позиции-заполнители, используя в качестве шаблона информацию о системах текущего поколения, что приводит к путанице в наименованиях. Главное: в каталоге нашли пять компьютеров, артикулы которых указывают на используемые в них видеокарты — это RTX 5080 и 5070 Ti.

Во-первых, это может подтверждать, что NVIDIA представит 6 января не только RTX 5090 и 5080 для настольных ПК, но и RTX 5070 и/или 5070 Ti. Во-вторых, то, что RTX 5090 не первой из новой линейки появится в продаже. Ранее инсайдеры уже предсказывали, что сначала NVIDIA выпустит карту класса 80, а только потом появится супер-флагман нового поколения.

Игровых компьютеров с RTX 5090 в каталоге iBUYPOWER пока не заметили. Возможно, видеокарта будет слишком дорогой и избыточной для такого класса систем. Названные инсайдерами характеристики RTX 5090 в два раза лучше, чем у RTX 5080, а цена может превысить 2000 долларов США. Это уже не просто игровая видеокарта.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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