Вероятно, видеокарты NVIDIA в ноутбуках будут уже из серии GeForce RTX 50.

Thunderobot впервые примет участие в выставке CES 2025, сообщает VideoCardz. Компания представит на выставке ноутбуки на базе совершенно нового оборудования AMD, Intel и NVIDIA. «…Новые ноутбуки будут оснащены новейшими процессорами Intel Core Ultra 2-го поколения и процессорами AMD серии Ryzen 9000 с новой архитектурой Zen 5…», — говорится в объявлении в социальной сети Weibo.

Источник изображения: Thunderobot

Intel ранее анонсировала процессоры Core Ultra 200HX и 200H для ноутбуков, процессоры класса HX являются модификацией настольных процессоров. Что касается AMD, поскольку упоминаются процессоры Ryzen 9000, стоит ожидать серию 9000HX под кодовым названием Fire Range, компания тоже использует индекс HX для настольных процессоров в корпусе BGA для ноутбуков — это особая высокопроизводительная мобильная серия.

В объявлении явно не упоминаются какие-либо наименования видеокарт NVIDIA следующего поколения или серии GeForce RTX 50, однако компания готовит «…совершенно новые игровые ноутбуки, оснащённые новейшей технологией NVIDIA для обеспечения оптимальной производительности…». NVIDIA уже достаточно явно намекает на скорую презентацию видеокарт GeForce RTX 50, а в недавнем объявление компании Inno3D в числе нововведений будущих видеокарт упоминалась технология повышения энергоэффективности на базе искусственного интеллекта (ИИ). Также NVIDIA может готовить новую технологию нейронного рендеринга.

Выставка CES 2025 пройдёт с 7 по 11 января 2025 года.