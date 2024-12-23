Быстрее Radeon RX 7900 GRE, но медленнее XT.

Видеокарта AMD Radeon RX 9070 XT набирает 22894 балла в тесте 3DMark Time Spy, сообщает Wccftech со ссылкой на данные инсайдера @All_The_Watts в социальной сети X (заблокирована в РФ). Достоверность данных неизвестна, также не уточняется, тестировался финальный, квалификационный или ранний инженерный образец видеокарты. Не стоит доверять данному результату, тем не менее, оценка примерно на 2% выше таковой у Radeon RX 7900 GRE, но RX 7900 XT быстрее на 17%.

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На текущий момент считается, что AMD Radeon RX 9070 XT станет лучшей видеокартой будущей настольной линейки на базе архитектуры RDNA 4. Ранее представители компании дали понять, что в новом поколении не намерены бороться за флагманский сегмент, вместо этого упор будет сделан на оптимальные по сочетанию производительности и цены видеокарты в рамках стратегии по увеличению доли на рынке.

Источник изображения: @All_The_Watts в X (заблокирована в РФ)

Инсайдеры полагали, что лучшая видеокарта AMD RDNA 4 в сценариях без трассировки лучей будут показывать уровень производительности, близкий к флагманам текущего поколения, но за счёт архитектурных улучшений значительно вырастет производительность в трассировке лучей. Опубликованный результат частично подтверждает первую часть этого прогноза, всё-таки RX 7900 GRE не является флагманом текущего поколения.