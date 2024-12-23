Некоторые видеокарты текущего поколения получат обновление с индексом 50.

Первоначальные слухи о выпуске видеокарт AMD RDNA 4 в рамках серии Radeon RX 9000 получили продолжение: со ссылкой на несколько источников в VideoCardz перечисляют подсерии будущих видеокарт для настольных ПК и ноутбуков, также появилась информация об обновлении ряда видеокарт текущего поколения.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Серия видеокарт AMD Radeon RX 9000 может быть разделена на подсерии RX 9070, 9060, 9050 и 9040. Самыми производительными видеокартами в серии потенциально могут стать модели Radeon RX 9070 XT и просто RX 9700, для ноутбуков ожидаются их соответствующие версии с индексом M, а также вариант RX 9070S, предположительно, с урезанными характеристиками. Упоминание видеокарт AMD Radeon RX 9070 заметили на сайте французского интернет-магазина Grossbill Pro.

Серия 8000 останется зарезервирована для интегрированной графики новых APU AMD Ryzen AI MAX 300 семейства Strix Halo. Помимо обнаруженной ранее Radeon 8060S в эту серию войдёт, как минимум, ещё несколько интегрированных ускорителей: 8050S и 8040S. Какой брендинг будет использоваться в данном случае, Radeon или Radeon RX, пока непонятно — данные противоречивы.

Если верить слухам, серия видеокарт AMD Radeon RX 7000 будет частично обновлена. В частности, упоминаются новые подсерии видеокарт Radeon RX 7750 и 7650 для настольных ПК и ноутбуков, модель RX 7650 GRE. Судя по всему, видеокарты высокого класса из 7000-й серии снимут с производства, поскольку их заменят новинки Radeon RX 9000, а видеокарты начального и среднего уровня получат обновление.

Ожидается, что AMD представит новинки на выставке CES 2025.