Будут доступны конфигурации с различным объёмом оперативной памяти и различной производительностью.

Palit объявила о выпуске компактного мини-компьютера Pandora для разработчиков в области искусственного интеллекта, робототехники, компьютерного зрения и других подобных задач, сообщает VideoCardz. В основе компьютера платформа NVIDIA Jetson Orin NX Super, будут доступны две конфигурации с различным объёмом оперативной памяти (8 или 16 гигабайт) и различной пиковой производительностью.

Источник изображения: PalitMedia, YouTube

Специалисты подчёркивают, что компьютер не предназначен для использования в качестве потребительского ПК, это платформа для разработчиков в готовом виде: компьютер «упакован» в корпус размерами 121x145x66 миллиметров, оснащён твердотельным накопителем объёмом 128 гигабайт, поставляется с предустановленной операционной системой Ubuntu и инструментарием NVIDIA JetPack SDK.

Источник изображения: PalitMedia, YouTube

Ещё одной отличительной особенностью является то, что Palit предоставляет чертежи и модели корпуса Pandora, что позволит энтузиастам создавать различные модификации и модули расширения. Информации о сроках доступности и ценах пока нет.